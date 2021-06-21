طقس الإثنين .. الصيف يبدأ رسميا واستقرار درجات الحرارة .. القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وعن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية . درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 21 الإسكندرية 30 20 وادى النطرون 34 21 طنطا 33 21 شبين الكوم 34 21 دمنهور 33 21 بلطيم 29 20 مطروح 26 20 السلوم 29 19 سيوة 35 20 بورسعيد 29 20 دمياط 27 21 الزقازيق 34 21 المنصورة 34 21 الإسماعيلية 34 19 السويس 34 21 العريش 32 19 رفح 29 19 رأس سدر 36 20 نخل 34 15 نويبع 35 25 طابا 33 20 كاترين 30 17 الطور 33 24 شرم الشيخ 38 26 الغردقة 36 25 مرسى علم 34 26 الفيوم 37 21 بنى سويف 37 21 المنيا 38 21 أسيوط 38 21 سوهاج 38 22 قنا 40 25 الأقصر 41 25 أسوان 41 24 إدفو 41 24 أبوسمبل 40 24 الوادى الجديد 41 25 حلايب 32 25 شلاتين 35 26

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