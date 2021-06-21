اليوم.. الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - يبدأ الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، اليوم الإثنين، لتدريب الطلاب على الإجابة فى الـ"بابل شيت"، ورصد الإجابات على التابلت، والتعرف على شكل الأسئلة.





ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبى فى مقار اللجان التى تعقد فيها الامتحانات النهائية، المقرر لها أن تنطلق يوم 10 يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه يتم عقد الامتحان على الحاسب اللوحى للطلاب الذين تسلموا التابلت، إذ يؤدى طلاب الشعبة العلمية يوم 21 يونيو الامتحان التجريبى، يوم الثلاثاء 22 يونيو لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الأربعاء 23 لطلاب جميع الشعب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت، موضحة أنه يتم تخصيص مدارس كمقار لجان لطلاب الذين يؤدون الامتحان ورقيا نظرا لاتخاذ بعض المدارس الإعدادية كمقار للجان امتحانات الدبلومات الفنية.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة تسكين طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان التجريبى ورقيا يوم 23 يونيو الجارى على أى مدرسة ثانوية مشتركة تتوسط مدارس الإدارة والتنبيه على الطلاب بمقر اللجنة التى تم تحديدها من قبل الإدارة التعليمية لعقد الامتحان التجريبى وذلك أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس.