فيديو .. الصحة تعلن كل تفاصيل إنتاج أول لقاح لـ كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتواصل المجتمعى، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه خلال أيام قليلة سيستقبل أول منتج من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك"، والذى يتم تصنيعه بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية، من خطوط الإنتاج فى مقر شركة "فاكسيرا" بالعجوزة، بالجيزة.





وأضاف، خلال اتصال هاتفى لـ برنامج "من مصر"، والمذاع على شاشة قناة CBC الفضائية، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن المصنع الخاص بمدينة 6 أكتوبر سيكون جاهزا لافتتاحه خلال أسبوعين.

وأشار متحدث الصحة إلى أن المصنع يحتوى على 8 معامل مركزية، بها أحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا، وله عدة مهام على رأسها قياس ثبات المنتج النهائى، تحت ظروف مختلفة، سواء الضغط أو درجة الحرارة، ويجرى بعض الاختبارات مثل مأمونية المنتج النهائى، بجانب اختبارات جودة المياه المستخدمة للتصنيع والهواء، طبقا لكل المعايير التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية بالرقابة على جودة تصنيع اللقاحات.

إنتاج لقاح كورونا فى مصر

ولفت مجاهد إلى أن مجمع التبريد مطابق للمواصفات العالمية الخاص بحفظ اللقاحات، ومراقب إلكترونيا لضمان التخزين الآمن، وهذه أهم مرحلة فى عملية الإنتاج، إذ يستطيع تخزين 150 مليون جرعة، والطاقة الإنتاجية تصل لـ3 ملايين جرعة فى اليوم.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، أن المجمع لن يقتصر على إنتاج لقاحات كورونا، "إذ من المقرر إنتاج كل أنواع لقاحات شلل الأطفال فى مختلف أنواعها، وعقدت اتفاقية مبدئية مع إحدى الشركات الأوروبية لتصنيع لقاحها فى مصانع 6 أكتوبر، بخلاف شركة سينوفاك فى العجوزة، وبالتزامن مع الانتهاء من المجمع فى مدينة أكتوبر، تكون الاتفاقية انتهت".