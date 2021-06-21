حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22/6/2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: أنت تحاول الحصول على توقيع معاهدة معينة أو بدء مشروع لديك آمال كبيرة فيه ، ويدعمك علم التنجيم في كل جهودك. رقم حظك لهذا اليوم ، برج الحمل ، هو 3
عاطفياً: لا تتسرع في إصدار أحكام سريعة بشأن الشريك ، عليك أن تأخذ في الاعتبار أن كل حكم تصدره له عواقب ، لذا كن حذرًا.
صحياً: نقاط ضعفك الصحية تتمثل في الرأس والأسنان والحساسية ، والتي غالباً ما تكون مصدر توتر عصبي
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: عليك أحياناً أن تكون حريصاً على عدم ارتكاب خطأ كبير ، خاصة وأن هناك من ينتظر منك أي خطوة مفقودة ، رقم حظك اليوم برج الثور هو 9.
عاطفياً: أنت تتفق مع الشريك في عدة أمور ، ولن تدع أي خلاف يتصاعد حتى لا يقع في المحرمات بعواقب مقلقة.
صحياً: خلال هذا اليوم تشعر ببعض الكسل الناتج عن نقص المناعة والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في نشاطك.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: عالم الفلك اليوم متوسط بشكل عام من الناحية المهنية ، وهذا يمكن أن يجلب لك مفاجآت جديدة وممتعة أو أخبار كنت تنتظرها لبعض الوقت. رقم حظك لهذا اليوم ، برج الجوزاء ، هو 6.
عاطفياً: إذا حاولت تأجيل المواجهة مع الشريك فلن تسوء الأمور أو تزداد تعقيداً ، فتصبح استعادة العلاقة ممكنة.
صحياً: القرارات الحاسمة ضرورية أحياناً على المستوى الصحي ، خاصة إذا ساء الوضع
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: أنت تتصرف بطريقة إيجابية للغاية تجاه زملائك ، ولا شك أنه سيحظى بتقدير واحترام كل من حولك في المستقبل. رقم حظك لهذا اليوم ، برج السرطان ، هو 1
عاطفياً: عليك أن تكون أوضح مع الشريك ، وأن تعبر عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه ، وهذا يتطلب بعض الجرأة.
صحياً: من المحتمل أن تعاني من مشاكل في الرئة والأمعاء وألم في الأطراف ونوبات صرع ، لذا احذر
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 22/6/2021
مهنيًا: يمثل علم الفلك اليوم نقطة تحول في حياتك المهنية وتغيرًا في الظروف ، وسيكون للأفضل بعد أن كانت الأوقات الماضية صعبة. رقم حظك اليوم يا ليو هو 7.
عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية خطوة مهمة في حياتك ، تحسن وضعك معه وتحتل مساحة أكبر في قلبه.
صحياً: التمرين يساعدك على التخلص من بعض الأمراض والمشاكل الصحية
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: من الضروري وجود جو عمل جيد ، حتى تتمكن من إنجاز الوظيفة المطلوبة منك بجدارة ونجاح ، ولإثبات نفسك وكفاءتك في ما تتقدم إليه ، رقم حظك لهذا اليوم ، برج العذراء ، هو 4
عاطفياً: لا تكن قاسيًا على الشريك وكن أكثر مرونة ، فهناك العديد من التطورات في العلاقة ، وهذا في مصلحتك ويؤثر إيجابًا على العلاقة.
صحياً: اعتن بصحتك بشكل أفضل ، لأن الأمور السيئة وصلت إلى موقف صعب
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: يمكن لعالم الفلك المعاصر تجربة تغييرات في شؤونك الشخصية أو في مجال عملك ، وتحقيق أهداف معينة.
عاطفياً: لن تجد نفسك في موقف حرج ، تتكيف مع الظروف الصعبة ، وتتخلى عن حق ما دمت مقتنعاً أنه ملكك وأنك ناضلت من أجله لفترة طويلة.
صحياً: حادث ناتج عن ضباب كثيف أو ماء ولكن الضرر طفيف وأنت تخرج منه سالماً.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: يحذر علم الفلك اليوم من تدهور أخلاقي معين مقرون بالامتناع عن فرض القرار قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وعدم قدرتك على إصلاح ما أفسد رقم حظك في ذلك اليوم ، برج العقرب ، وهو 8.
عاطفياً: حافظ على إيقاع في العلاقة مع الشريك ، لكن لا تدع الروتين يزعجك لأنه ليس في مصلحتك في المستقبل المنظور ، لذا كن حذرًا.
صحياً: ابذل قصارى جهدك للتخلص من السمنة قبل فوات الأوان
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: يمكن للمزاج العام في العمل اليوم أن يشير إلى تغييرات مفاجئة في مجالك المهني ، أو في إدارة المؤسسة التي تنتمي إليها ، أو في سياساتها العامة.
عاطفياً: تقديم بعض التنازلات التي تثري العلاقة ومستقبلها ، فالوضع يجبرك على اللطف وتكرار المحاولات إذا دعت الحاجة.
صحياً: حالتك المزاجية المتقلبة تدفعك إلى تجنب الاختلاط بالآخرين ، ولن يكون ذلك في مصلحتك على المدى الطويل.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: اليوم يمكن أن يساعدك علم الفلك في حل المشكلات ، خاصة وأن الموقف أصبح متوتراً ، وسيكون لذلك تداعيات على الجميع.
عاطفياً: ربما تكون قد أغمضت عينيك عن بعض الأشياء ، لكن لا يزال هناك مجال لتجنب الأسوأ ومرة أخرى تمهد الطريق للعلاقة للعودة إلى مجدها السابق.
صحياً: الحل الوحيد لتحريك عضلاتك هو ممارسة الرياضة أو السباحة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: إن محاولة خداع زميل في العمل سيؤثر عليك سلبًا ، وقد يخجل الآخرون منك بسبب حالتك المزاجية المتقلبة نوعًا ما ، لكن تنبيهك إلى هذا يصلح الأمور. رقم حظك لهذا اليوم برج الدلو هو 3.
عاطفياً: تجنب الاستهانة بعلاقاتك مع الشريك وكن أكثر تعمقاً معه ، فهذا سيفيدك أكثر في المستقبل المنظور ويمنع ولادة المشاكل.
صحياً: حالتك الصحية جيدة لأنك تتبع نظاماً موازياً يجلب لك الاستقرار والراحة
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 22/6/2021
مهنياً: هذا اليوم يدعوك إلى الحذر من الأخطار والابتعاد عن المجازفة ، وعدم تصديق بعض الذين يتملقون ، فاحذر من النوايا السيئة التي قد تسبب لك المشاكل. رقم حظك لهذا اليوم ، برج الحوت ، هو 6.
عاطفياً: أنت مغرمة بالعواطف المزدهرة والمشاعر الإيجابية التي تفاجئ الشريك ، وتقرر فجأة اصطحابه في رحلة للخارج لتجديد شهر العسل.
صحياً: تشعر بتعب بسيط في معدتك ، بسبب الكثير من التعب وتهيج أعصابك.
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