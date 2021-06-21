وزيرة الهجرة للمصريين فى كينيا: حريصون على الاستماع إليكم وتلقى مقترحاتكم

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، الجلسة الحوارية الافتراضية الثالثة عبر تطبيق "زووم"، بمشاركة عدد من المصريين المقيمين فى كينيا من أصحاب التخصصات المختلفة، وبحضور النائب الدكتور هانى حنا عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بوزارة السياحة والآثار، وذلك فى إطار مواصلة تفعيل مبادرة "صوت مصر فى إفريقيا" Egypt’s Voice in Africa.





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ سعادتها بعقد ثالث لقاء فى ضوء مبادرة "صوت مصر فى إفريقيا" وهذه المرة مع عدد من المصريين فى كينيا الذين يعملون هناك فى مجالات مختلفة، قائلة: "إننا نتحدث معكم فى هذا اللقاء للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم فى كل المستويات، فى ظل تحرك مصر الكبير فى أفريقيا"، مشددة على التمسك بتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء كل الملفات والقضايا بالتوازى مع الجهود الدبلوماسية القائمة التى تبذلها الدولة المصرية.

وبدأت الوزيرة فى الاستماع إلى المشاركين فى اللقاء من المصريين المقيمين فى كينيا، إذ طرحوا بعض الأفكار والرؤى المتعلقة بعدة موضوعات مثل: "تنشيط حركة الطيران والسياحة بمختلفة أنواعها خصوصا السياحة الشرائية والدينية والعلاجية من خلال التسويق والترويج الجيد وتقديم عروض وباقات جاذبة للسائح الكيني، وضرورة تصدير الدواء المصرى لكينيا وباقى الدول الأفريقية بكثافة وإرسال الأطباء والصيادلة المصريين للاستفادة من خبراتهم، والتعاون لتدريب العمالة الكينية على شئون الضيافة وأعمال الفندقة والمهن السياحية، والتعاون مع الجانب الكينى فى مجال الاتصالات والكهرباء والطاقة، وذلك فضلا عن زيادة التبادل التجارى والتعاون فى مجال التعليم".



وأعرب النائب الدكتور هانى حنا عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن امتنانه للمشاركة فى هذا اللقاء، مهنئا وزيرة الهجرة على نجاح هذه المبادرة والتى تتماشى مع توجهات القيادة السياسية فى الاهتمام بالقارة السمراء.

وأوضح حنا أن هذا اللقاء هام وثرى وكان بمثابة فرصة ممتازة للتعرف على عدد من المصريين فى كينيا ومتطلباتهم والتحديات التى تواجههم، مؤكدا أنه تمت مناقشة موضوعات محورية مثل إمكانية إرسال الأطباء المصريين والصيادلة للعمل فى كينيا، وكيفية دعوة الأشقاء الكينيين إلى مصر للسياحة والعلاج ووضع برنامج كامل لهم، ووضع العمالة المصرية هناك، إلى جانب تصدير الدواء المصرى للدول الإفريقية، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يولى اهتماما كبيرا بالتعاون مع إفريقيا فى كل المجالات، خصوصا مسألة تصدير الدواء المصرى إلى هناك.

فيما أكد ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بوزارة السياحة والآثار، على أهمية التعاون مع دول إفريقيا سياحيا سواء على مستوى تبادل الخبرات أو الترويج السياحى المشترك، باعتبارها تمثل سوقا سياحية واعدة خصوصا لبعض المنتجات السياحية الهامة مثل السياحة العلاجية والسياحة الدينية لرحلة العائلة المقدسة والتى توليها مصر اهتماما كبيرا.

وفى ختام اللقاء، تقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر للمشاركين على الأفكار والمقترحات التى قدموها، وأكدت على استدامة التواصل مع أبنائنا فى إفريقيا من خلال الحوار وتبادل الرؤى، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية ومجلسى النواب والشيوخ لبحث كل المقترحات التى تم طرحها خلال الجلسة وإمكانية تنفيذها.

ومن جانبهم، وجه المشاركون فى اللقاء خالص شكرهم إلى السفيرة نبيلة مكرم، وأعربوا عن امتنانهم لحرص سيادتها على التواصل معهم والاستماع إليهم، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية برعاية مواطنيها بالخارج وتلبية احتياجاتهم والتعرف على كل ما يواجههم من عقبات والسعى إلى تذليلها.