جدة - نرمين السيد - القاهرة تستأنف اللجان النوعية بـ مجلس النواب اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب. القاهرة تسير شركة "مصر للطيران" 55 رحلة جوية دولية وداخلية؛ لنقل 4 آلاف و971 راكبا لوجهات مختلفة. القاهرة تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، احتفالا بمناسبة اليوم العالمى للاجئين، بمقر جامعة الدول العربية. الرباط تعقد منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، حضوريا فى مقر المنظمة بالرباط وعبر تقنية الاتصال المرئى، الدورة التدريبية الثانية ضمن برنامج الإيسيسكو للتدريب على القيادة من أجل السلام والأمن، تحت شعار "الحوار حول القيادات الشبابية من أجل السلام". فيينا تبدأ الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى هيلجا شميد زيارة إلى روسيا تستمر لمدة ثلاثة أيام. برلين تستقبل المستشار الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة. الإسكندرية تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للموسيقى، بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو حسن شرارة وإخراج حازم طايل، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. نيودلهى تبدأ السلطات بالعاصمة الهندية "نيودلهى" فتح الحدائق والمتنزهات العامة، وذلك فى إطار التخفيف التدريجى لقيود الإغلاق التى فرضتها السلطات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وسط انخفاض فى الإصابات اليومية. عمان يلتقى المنتخب الأردنى لكرة القدم نظيره منتخب جنوب السودان على ستاد خليفة بالعاصمة القطرية "الدوحة" فى لقاء تأهيلى لدور المجموعات من كأس العرب "فيفا 2021".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.