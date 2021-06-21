صور- الحلم يتحول إلى حقيقة.. البرج الأيقونى منارة العاصمة الإدارية

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جدة - نرمين السيد - ويعد البرج الأيقونى الأعلى فى إفريقيا، وسيكون منارة كبيرة تجذب الاستثمارات إلى مصر بشكل كبير.
وكشف المهندس خالد عباس، معاون وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن منطقة الأعمال المركزية تتضمن 20 برجا، يتوسطها البرج الأيقونى، لافتا إلى أن البرج الأيقونى يتضمن فندقا من الدور الـ 50 إلى الدور الـ 70، والدور الأخير عبارة عن دور مشاهدة، يتيح للجميع الفرجة على العاصمة الإدارية من أعلى.
وأضاف المهندس خالد عباس، أن استثمارات منطقة الأعمال المركزية تصل لـ 50 مليار جنيه، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تبدأ استلام أول برجين من أبراج منطقة الأعمال المركزية ديسمبر المقبل، موضحا أن العام المقبل سيتم بدء تسليم الأبراج السكنية، فى منطقة الأعمال المركزية.
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