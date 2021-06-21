/636600/مواعيد-مباريات-اليوم-الأثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الاثنين عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، علي رأسها مباراة مقدونيا ضد هولندا وفنلندا ضد بلجيكا فى أمم أوروبا يورو 2020، فضلا عن مواجهة الأرجنتين مع باراجواى.

ويرصيد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات أمم أوروبا والقنوات الناقلة تقام مباراة مقدونيا الشمالية أمام نظيرة هولندا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max. تقام مباراة منتخب أوكرانيا أمام نظيرة النمسا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءا على قناةbeIN Sports HD 2 Max تقام مباراة روسيا أمام منتخب الدانمارك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 2 Max تقام مباراة منتخب فنلندا أمام نظيرة بلجيكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة تقام مباراة أوروجواي أمام تشيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports HD 5 Max تقام مباراة الأرجنتين أمام نظيرة باراجواي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max

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