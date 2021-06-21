ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف.. أخبار الطقس

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين أول أيام فصل الصيف، طقسا حارً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ،معتدلا على السواحل الشمالية.

دوت الخليج يرصد درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جمهورية مصر العربية ويسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. درجات الحرارة اليوم وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة. والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة. ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة. وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة. وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة. وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

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