/636603/موعد-مباراة-فنلندا-ضد-بلجكيا--يورو-2020-والقنوات-الناقلة

يلتقي منتخبا فنلندا ضد بلجيكا في التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب "جازبروم أرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل وتقام في 11 مدينة مختلفة بمشاركة 24 منتخباً.

ويرصيد دوت الخليج القنوات الناقلة

وستقوم قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" وبي إن سبورتس ماكس 3" و "بي إن سبورتس ماكس 4" بنقل المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والفوز على بلجيكا، سيمنح فنلندا مكاناً في الدور المقبل من البطولة، بينما التعادل سيمنحها فرصة كبيرة أيضاً، للتأهل مع منتخبات المركز الثاني أو أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعة البطولة.

ولا تزال المجموعة الثانية مفتوحة على جميع الاحتمالات، بعد أن جمعت فنلندا وروسيا، 3 نقاط لكل منهما، بينما لم تحصل الدنمارك على أي نقاط، إلا أنه لا يزال بوسعها المنافسة على مكان في دور الـ 16 بالفوز على روسيا في كوبنهاغن، رغم أنها أصبحت من دون لاعب الوسط كريستيان إريكسن، الذي تعرض لأزمة قلبية في المباراة الأولى.

وستخوض بلجيكا، المباراة من دون لاعبها تيموثي كاستاني، والذي أصيب في الوجه خلال الفوز على روسيا، وودع البطولة جراء ذلك، لكن بقية الفريق في كامل الصحة، وفي المقابل، سيلجأ المنتخب الفنلندي إلى الدفاع بكل قوة والسعي لمباغتة الخصوم، بينما سيسعى المهاجم تيمو بوكي، والذي أحرز 14 هدفاً في التصفيات إلى هز الشباك لأول مرة في النهائيات.

ومهمة فنلندا المقبلة يمكن تقييمها من خلال نظرة سريعة على قائمة تصنيف المنتخبات، إذ تحتل بلجيكا، المركز الأول عالمياً، ومن ثم فإنها مرشحة بكل قوة للفوز على فنلندا التي تحتل المركز 54.