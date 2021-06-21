/636605/بعد-تألقه-تعرف-على-أرقام-أحمد-سيد-زيزو-مع-الزمالك

يسعي مسئول نادي الزمالك في تجديد عقود بعض اللاعبين قبل نهاية الموسم الحالي، حيث نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تمديد تعاقد محمود حمدي ” الونش” مدافع الفريق الأبيض، في خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الفريق.

ويرصيد دوت الخليج ارقام اللاعب مع الزمالك

وتسعي إدارة نادي الزمالك في تجديد عقود أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، والذي اقترب من التجديد حيث صرح بأنه يرغب في الأعتزال داخل القلعة البيضاء.

خاض أحمد سيد "زيزو" مباراته المائة أمام مواجهة أسوان، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، ليتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى، وذلك برصيد 58 نقطة، عقب خوضه 26 مباراة حقق خلال الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 47 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

وانضم أحمد سيد زيزو إلى صفوف الأبيض قبل موسمين قادما من موريرينسى البرتغالى، نجح خلالها في التتويج بـ3 بطولات هى السوبر المصرى والأفريقى والكونفدرالية، وشارك فى 100 مباراة بواقع 66 مباراة فى الدورى و5 مباريات فى كأس مصر و9 مباريات فى الكونفدرالية و18 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المحلى ومثلها فى السوبر الإفريقى، فيما سجل 15 هدفًا وصنع مثلهم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.

مباريات الزمالك والمقاصة دائماً ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جداً من أحداث تلك المباراة خصوصاً مع ندية بطولة الكأس.

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى احتفل بزفافه، أمس السبت، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسي مع الأبيض فى مباراته مع أسوان.

وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة الدفاع الأبيض أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر، بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهزم في مباراتين، فيما سجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه.