استقرار فى أسعار الذهب اليوم الاثنين

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 40 جنيها للجرام الواحد، خلال الأسبوع الماضي بسبب تراجع الأسعار العالمية،فضلا عن تأثرها بأحوال البورصة العالمية.

ويحرص موقع دوت الخليج على نشر آخر تطورات اسعار الذهب لمتابعيه أولا بأول،وأليكم بيان بأسعار الذهب فى مصر اليوم: أسعار الذهب عيار 21 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 765 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 510 جنيهات. أسعار الذهب عيار 18 وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 655 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 801 جنيه. أسعار الذهب عيار 24 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 874 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها. السعر العالمى وفقدت أسعار الأونصة نحو 100 دولار تقريبا خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثر على السعر المحلي للذهب وأدى إلى انهيار أسعاره. وتوقعت شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن تستقر الأوضاع لفترة بعد التراجع الكبير فى الأسعار.

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