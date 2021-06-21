صور- سارة النحاس: مستشفى شبراخيت لا تصلح لتقديم خدمات طبية

جدة - نرمين السيد - تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتقرير حول التصور الحقيقى لمستشفى شبراخيت المركزى بمحافظة البحيرة ومدى الوقوف على المشاكل المثارة حولها فى ضوء التوصية الصادرة عن لجنة الشؤون الصحية فى اجتماعها المنعقد يوم الموافق "26- 4 -2021" برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية.





وكانت اللجنة خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزى بمحافظة البحيرة قد أوصى رئيس اللجنة الدكتور أشرف، بتشكيل لجنة المعنية من النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة، والنائبة فايزة صالح، صاحبة طلب الإحاطة. ووزارة الصحة والتى ضمت فى عضويتها الآتى:

- الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى.

-الدكتور أشرف الأتربى، مدير عام المستشفيات.

- الدكتور عبدالله حجازى، الدكتور محمد صلاح، مندوب المكتب الفنى لرئيس القطاع.

- ورافق اللجنة خلال الزيارة الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزر، وكيل المديرية، وذلك عقب تلقيهم خبر بزيارة اللجنة المشكلة.



وعن ذلك أرفقت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة، تقريرا كتابيا لرئيس اللجنة يعرض ملخص الزيارة على النحو التالى:

مقدمة الأماكن التى تفقدتها اللجنة بالمستشفى رأى المبدئى اللجنة وتوصياتها:

وذلك لما أقره الدستور المصرى لعدد من المواد التى تنص على الارتقاء بالصحة العامة وتحديد التزامات الدولة تجاه المواطنين ومن أهمها مادة "18" التى تنص على:

"لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة".



وللرعاية الصحية مواصفات منها:

أن تكون متوافرة، متاحة، مباحة، مقبولة، عادلة، تكلفتها مناسبة، نوعية جيدة، مستمرة، متسقة، وبمعنى آخر يجب أن تكون هذه الرعاية الصحية حقاً مكفولا، وليس منحة أو مساعدة يمكن تقيمها أو حجبها حسب الظروف

واستهلت بالعرض "مما لا يدع مجالا للشك فإن المستشفى لا تصلح لتقديم خدمات طبية، وهى تتكون من 14 مبنى متهالك ومؤهل للسقوط يرجع تاريخ بنائهم إلى عام 1932".