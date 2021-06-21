صور- سارة النحاس: مستشفى شبراخيت لا تصلح لتقديم خدمات طبية

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وكانت اللجنة خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزى بمحافظة البحيرة قد أوصى رئيس اللجنة الدكتور أشرف، بتشكيل لجنة المعنية من النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة، والنائبة فايزة صالح، صاحبة طلب الإحاطة. ووزارة الصحة والتى ضمت فى عضويتها الآتى:
- الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى.
-الدكتور أشرف الأتربى، مدير عام المستشفيات.
- الدكتور عبدالله حجازى، الدكتور محمد صلاح، مندوب المكتب الفنى لرئيس القطاع.
- ورافق اللجنة خلال الزيارة الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزر، وكيل المديرية، وذلك عقب تلقيهم خبر بزيارة اللجنة المشكلة.
وعن ذلك أرفقت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة، تقريرا كتابيا لرئيس اللجنة يعرض ملخص الزيارة على النحو التالى:
مقدمة الأماكن التى تفقدتها اللجنة بالمستشفى رأى المبدئى اللجنة وتوصياتها:
وذلك لما أقره الدستور المصرى لعدد من المواد التى تنص على الارتقاء بالصحة العامة وتحديد التزامات الدولة تجاه المواطنين ومن أهمها مادة "18" التى تنص على:
"لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة".
وللرعاية الصحية مواصفات منها:
أن تكون متوافرة، متاحة، مباحة، مقبولة، عادلة، تكلفتها مناسبة، نوعية جيدة، مستمرة، متسقة، وبمعنى آخر يجب أن تكون هذه الرعاية الصحية حقاً مكفولا، وليس منحة أو مساعدة يمكن تقيمها أو حجبها حسب الظروف
واستهلت بالعرض "مما لا يدع مجالا للشك فإن المستشفى لا تصلح لتقديم خدمات طبية، وهى تتكون من 14 مبنى متهالك ومؤهل للسقوط يرجع تاريخ بنائهم إلى عام 1932".
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