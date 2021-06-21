في ثالث أيام الشهادة الثانوية الأزهرية.. طلاب القسم العلمي بخوضون اختبار الديناميكا

بدأت فى تمام الساعة التاسعة لجنة مادة الديناميكا لطلاب القسم العلمى، فى ثالث أيام امتحانات الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين 21 يونيو، في 609 لجان يؤدى بها الاختبارات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الأدبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات. وتم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد. ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس، على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021. يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، و49 ألفا و708 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا و754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا و730 طالبا، و32 ألفا و 24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا و719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا و784 طالبة.

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