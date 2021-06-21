تعرف على رسائل المدارس لطلاب الثانوية حول الامتحان التجريبي

وجهت المدارس الثانوية رسالة لطلاب الثانوية العامة صباح اليوم، مؤكدة أن الامتحان التجريبى اليوم مهم لعدة أسباب، أولها أن الطالب سوف يعرف لجنته الامتحانية فى نهاية العام ورقم الجلوس، وأيضا سوف يتعرف على طبيعة الأسئلة ومحطة مهمة للتحضير للاختبار النهائى، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم الطلاب نموذج من ورقة البابل شيت وورقة أسئلة.

وأوضحت المدارس، أنه تم تغيير كلمة السر الخاصة بالشبكة الداخلية للمدارس لتكون مقتصرة فقط على طلاب الصف الثالث الثانوى.

ويؤدى اليوم طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل، حيث يؤدى الطلاب يوم الخميس المقبل امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، والجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين، ويهدف إلى تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات السابقة.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان يهدف أيضا لاختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة اضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.