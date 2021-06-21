مشوارك سعيد / كثافات مرورية بمعدل سير 55 % بشوارع القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية .. دوت الخليج

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، كثافات مرورية متحركة على أغلب المحاور والميادين، بمعدلات سير تصل إلى 55% تزامنًا مع الذروة الصباحية، وسط انتشار رجال المرور؛ لمتابعة الحالة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير إدارة المرور.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي النشرة المرورية صباح اليوم الإثنين

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد، وكذلك الأمر بمناطق السلام باتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.

كثافات مرورية أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين

كما شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات متوسطة للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس، وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على طريق السويس الصحراوي بمناطق الكارتة بالاتجاهين.

واستقرت الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا - بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئا في حركة السير.

كثافات مرورية متحركة

وتشهد مناطق القومية العربية بعض الكثافات، بينما انتظمت حركة المرور في شوارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبد العزيز، وسيولة بمناطق الدقي مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة الجميع، ونفذت حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.