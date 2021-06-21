محلية النواب تناقش طلب محمد الحسيني بشأن إنشاء منزل أمام مستشفى بولاق الدكرور..اليوم

/636609/محلية-النواب-تناقش-طلب-محمد-الحسيني-بشأن-إنشاء-منزل-أمام-مستشفى-بولاق-الدكروراليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عملها غدا، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها،برئاسة النائب أحمد السجينين لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن:

أ- توقف العمل بطريق الخدمة الموازي لطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور.

ب- الحاجة إلى إنشاء منزل امام مستشفى بولاق الدكرور من المحور الجديد على ترعة الزمر القادم من روض الفرج، وكذلك إنشاء منزل على شارع السودان بجوار نادى الدقي القادم من المنيب.

ح - الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلالم كهربائية بدلا من كوبرى بمفرس الذى تم إلغائه بسبب أعمال محور ترعة الزمر بمنطقة بولاق الدكرور.

اجتماع لجنة الادارة المحلية

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن عدم وجود صرف صحي ببعض المناطق بحي المر ج – محافظة القاىرة.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومي، بشأن عدم استغلال بعض الأراضي بحي عين شمس– محافظة القاهرة، ومعظمها بشارع عبدالحليم محمود – أمام مبني الحي - ومساحتها خمسة وعشرون ألف متر، لإقامة مجمع مدارس لخدمة إلي الحي، والحفاظ عمى أراضي الدولة من التعدي عليها.

- طلبات الاحاطة المقدمة من النائب محمد عبدالرحمن راضي: الأول بشأن : عدم ترخيص ما يقرب من 91 %من محالت محافظة القاهرة، وتأخر إصدار الإشتراطات العامة والخاصة لتشغيل المحال في ضوء تنفيذ أحكام القانون رقم 254 لسنة 1329 ،بشأن إصدار قانون المحال العامة الأمر، الذي يؤدى إلى تحصيل الرسوم والضرائب المقررة في ىذا الشأن.

الثاني بشأن: إغلاق مول الترجمان الكائن بحي بولاق أبو العلا – محافظة القاهرة، الذي تمتلكه الشركة القابضة للنقل البري بنسبة 86 %والباقي مقسم بين مؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، ويتم إدارته بالتعاون مع المحافظة في ظل تزايد وانتشار الباعة الجائلين بحي بولاق أبو العلا وعدم وجود أماكن ليم.

الثالث بشأن: كوبري بولاق أبو العلا المعدني الذي تم تفكيكه في أواخر التسعينات من القرن الماضي وتم وضعه أسفل كوبري الساحل دون أية حماية أو رؤية لغعادة استخدامه مرة أخرى كمزار سياحي، كما كان معملن من محافظة القاهرة.