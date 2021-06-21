/636611/فرج-عامر-رغبة-حسام-حسن-هي-التي-سوف-تحدد-محطتة-القادمة

ويرصيد تحيا مصر التفاصيل:

وكتب عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:””رغبة حسام حسن نجم نادي سموحة المعار الي الاهلي الليبي ، هي التي سوف تحدد محطتة القادمة في ظل رغبات العديد من الاندية للحصول علي خدماتة”.

الجدير بالذكر تقدم فرج عامر تهنئة وقال:” مبروك للاهلي الفوز علي الترجي في ملعبه برادس في تونس، ونتمني الفوز في القاهرة السبت القادم باذن الله ، ويارب النصر لمصر دائما”.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في ملعبه ووسط جمهوره ، في المواجهة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، ليحتاج المارد الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود لنهائي الأميرة السمراء، بينما يفقد الفريق الأحمر فرصته في حالة الخسارة بفارق أكثر من هدف.

ومن ناحيه اخري بيراميدز أستضاف سموحة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة المحلية.

وسجل مصطفى فتحي، الهدف الثاني لـ فريقه، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تلقيه تمريره من الجانب الأيسر، لينفرد بمرمى شريف إكرامي ويسكن الكرة في شباكه.

سجل أحمد عبد القادر لاعب سموحة الهدف الثاني له والثالث لفريقة أمام بيراميدز، علي ملعب الدفاع الجوي.

وأحرز عبد القادر الهدف الثالث لـسموحة، بتصويبة رائعة ، من داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 52.

وكان أحمد عبد القادر، قد تقدم سموحة بالهدف الأول، في الدقيقة 3، بعد خطأ قاتل من علي جبر، وأضاف مصطفى فتحي، الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.