/636612/عثمان-ديمبلي-يغيب-عن-مباراة-فرنسا-والبرتغال

يغيب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم فريق برشلونة، عن مباراة منتخب بلاده والبرتغال، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة اليورو 2021، وذلك بسبب الإصابة، وستقام المباراة يوم الأربعاء لموافق 23/6.

سبب إصابة عثمان ديمبلي

وجاءت إصابة عثمان ديمبلي نجم منتخب فرنسا والفريق الكتالوني، عندما نزل كبديل في مباراة منتخب فرنسا ومنتخب المجر في الدقيقة 57 من عمر المباراة، حيث خرج على إثرها في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، لينزل توماس ليمار بديلا له، ونشرت صحف فرنسية أن الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي يعاني من مشكلة في اوتار الركبة، وأن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية، وذلك لتحديد مدة غيابه عن المباريات القادمة.

تعادل منتخب فرنسا ومنتخب المجر

الجدير بالذكر أن منتخب فرنسا تعادل أمام نظيره المجري، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 4 نقاط. .

التشكيل المتوقع لمباراة منتخب فرنسا والبرتغال في بطولة يورو 2021

في حراسة المرمى: هوجو لوريس في خط الدفاع: بافارد .. فاران .. كيمبيمبي .. لوكاس هيرنانيز في خط الوسط: كانتي .. رابيو .. بوجبا في خط الهجوم: مبابي .. بنزيما ..جريزمان