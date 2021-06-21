/636613/موعد-مباراة-الأرجنتين-وباراجواي-في-كوبا-أمريكا-2021-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة الأرجنتين أمام نظيرة باراجواي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحاً، ضمن منافسات بطولة كوبا امريكا.

ويرصيد دوت الخليج القنوات الناقلة للمباراة:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 5 Max

ستقبل ملعب ماني جارينشا الوطني، مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب الأرجنتيني، وباراجواي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

المنتخب الأرجنتيني، بعد الفوز على أوروجواي في الجولة الماضية، يدخل المباراة بمعنويات عالية، وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة تصدر المجموعة الأولى.

بينما يأمل منتخب باراجواي مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز في ثاني مباريات، بعد فوزه على بوليفيا وملاحقة الأرجنتين وتشيلي على صدارة الترتيب.

التشكيل المتوقع للأرجنتين

في حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

مولينا- أوتاميندي - مارتينيز - أكونا

لوسيلسو - دي بول - رودريجيز

ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - جونزاليز

التشكيل المتوقع باراجواي

في حراسة المرمي: سيلفا

سبينولا - جوميز - ألونسو - أرزامينديا

فيلاسانتي - بيريس

أليخاندرو روميرو - ألميرون - آنخيل روميرو

أفالوس.

والجدير بالذكر أن حقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا على نظيره منتخب أوروجواى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى فى بطولة كوبا أمريكا 2021 التى تستضيفها البرازيل حاليا وتستمر حتى يوم 11 يوليو المقبل.

جاء هدف فوز منتخب الأرجنتين بالمباراة عن طريق اللاعب جوديو رودريجيز فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء، من رأسية قوية بعد متابعته لعرضية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وأهدر لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب التانجو فرصة خطيرة فى الدقيقة السابعة، بعد أن فشل وضع الكرة بالشباك بعد ارتداد الكرة من حارس أوروجواى بعد تصديه لتسديدة ميسي.

وطالب منتخب أوروجواى باحتساب ركلة جزاء فى الدقيقة 28 بعد سقوط كافانى داخل منطقة الجزاء، ولكن رفض الحكم احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوى مع المنتخب التشيلى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

الجدير بالذكر أن قواعد بطولة كوبا أمريكا 2021 تنص على تأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية