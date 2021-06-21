/636614/أيمن-محسب-يتقدم-بطلب-إحاطة-بسبب-عجز-الأخصائيين-الاجتماعيين-بوزارة-التضامن

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن نقص الأخصائيين الاجتماعيين، وتأثير ذلك على الخدمات التي تقدمها الوزارة، وعمل الوزارة بشكل عام، وانعكاس ذلك على المواطنين، خاصة وأن وزارة التضامن تعد من أهم وأبرز الوزارات المعنية بشريحة عريضة من المواطنين لما تقدمه من خدمات لفئة كبيرة من المجتمع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب أيمن محسب بطلب احاطة

وأوضح النائب أيمن محسب ،عضو مجلس النواب، أن الاخصائى الاجتماعى يمثل أهمية كبرى داخل وزارة التضامن، حيث تعتمد عليه الوزارة بشكل أساسى فى المراقبة على تقديم الخدمة فى دور الرعاية المختلفة، ولهذا فهو يمثل عصب أساسي فى الوزارة، وأزمة العجز تؤثر بالسلب على جودة ومستوى الخدمة، فعلى سبيل المثال فى مؤسسات رعاية الأحداث يقود بدراسة السلوك وتشخيص الحالة والأسباب التى دفعت الأطفال لهذه الأفعال، وكيفية التقويم وإعادة الدمج فى المجتمع مرة اخرى، وهذا مثال بسيط لما يقوم به.

الاخصائيين الاجتماعيين

وطالب النائب أيمن محسب ،عضو مجلس النواب، وزارة التضامن تقديم كشف حساب عن عدد الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الجمهورية، ونصيب كل دور رعاية، وكيف يتم التغلب على أزمة العجز، وهل هناك خطة في المستقبل لحل الأزمة بشكل جذرى، ولماذا لا يكون هناك تشريع خاص بهذه الشريحة الهامة من المجتمع، خاصة وأن دورهم عظيم ولا يمكن لأحد أن يتغافل عنه، ويمثلون أهمية كبرى فى المجتمع، مما يتطلب أن يكون لهم قانون خاص بهم ينظم شئونهم وكيفية عملهم ويحدد المقابل المادى.