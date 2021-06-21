حسين الشحات«صانع السعادة وعاشق كيان الأهلى» يحتفل بعيد ميلاده الـ29

/636615/حسين-الشحاتصانع-السعادة-وعاشق-كيان-الأهلى-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ29

يحتفل اليوم الأثنين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ"29" فهو من مواليد 21 يونيو 1992، بدأ اللاعب مسيرته الكروية بنادى الشرقية للدخان

ويستعرض دوت الخليج تاريخ اللاعب داخل الملاعب.

ان يضحي لاعب بملايين الجنيهات ويدفع من جيبه الخاص لينتقل من فريق لآخر بالتأكيد هو قرار غريب، ولكن عندما تعلم أن الفريق الذي انتقل لإليه هو حلم الطفولة الذي بدأ لعب كرة القدم من أجله فقد يزول عجبك قليلاً.

ولكن يوم 31 أغسطس 2014 كان يومًا فارقًا في حياة الشحات الكروية إذ انتقل لفريق مصر المقاصة الذي يدربه إيهاب جلال بعد قضائه ثلاثة مواسم بفريق الشرقية للدخان.

الشحات لعب بقميص الفريق الفيومي 81 مباراة أحرز خلالهم 13 هدف كان من ضمنهم هدفه في الزمالك الذي كتب فوز المقاصة على الأبيض بهدف نظيف.

وخلال فترة تواجده بالمقاصة لعب أكثر الوقت كظهير أيمن، إذ أنه يجيد اللعب أيضًا في مراكز خط الوسط والجناحين، الشحات انفجر خلال الدور الأول من موسم 2017/2018 إذ تمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 5 في 17 مباراة.

ومن ناحيه اخري حسين الشحات في 89 مباراة مع حتى الان بجميع البطولات ونجح في تسجيل 19 هدفاً وصنع 16 هدف أخر، وتوج مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.

وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين الإماراتى حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف، جعله أحد أهم الصفقات الجماهيرية المنتظرة فى قلعة الجزيرة قبل التعاقد معه فى يناير 2019.

العين الإماراتي

انتقل حسين الشحات لصفوف العين قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية تنازل خلالها الشحات عن أموال طائلة من أجل تحقيق حلم عمره بإرتداء الفانلة الحمراء.

وساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 / 1.