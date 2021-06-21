/636617/وفاة-والدة-المستشارعلاء-فؤاد-وزير-شئون-المجالس-النيابية

توفيت اليوم الإثنين المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلسي النواب والشيوخ وستشيع الجنازه بعد صلاة العصر من مسجد المشير.

دوت الخليج يرصد خبر وفاة والدة المستشار علاء الدين فؤاد اللجان النوعية بمجلس النواب، تستأنف اليوم الاثنين عقد اجماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب،كما تستكمل اللجنة عقد اجتماعها لمناقشة موضوعات طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري،بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات،” ابيلامصر “لسداد ديون تتجاوز 30مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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