/636618/سرقة-حماة-تامر-حسني-المتهم-استولى-على-مشغولات-ذهبية-و-10000-جنيه

باشرت الجهات المختصة التحقيقات في واقعة النصب وسرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين 20 يونيو 2021.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سرقة حمادة تامر حسنى في مدينة نصر

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المتهم مسجل خطر ادعى انه رجل أعمال إماراتي، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي 10000جنيه من حماة المطرب تامر حسني، حال جلوسهما فى مول شهر بأكتوبر في محافظة الجيزة .

حبس المتهم

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن الأجهزة الأمنية كشفت عن تفاصيل الواقعة خلال 24 ساعة ونجحت في تحديد هوية المتهم، والقى القبض عليه، وتمت إحالته للنيابة العامة، واعترف المتهم أمام النيابة العامة بسرقة حماة تامر حسني، وأمرت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كاميرات المراقبة تكشف التفاصيل الكاملة لواقعة السرقة

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، انه بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لقسم شرطة أول أكتوبر، من حماة تامر حسني، بتعرضها للسرقة والنصب أثناء جلوسها مع شخص بمنطقة مول العرب، وأكدت ادعاءه أنه رجل أعمال إماراتي.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، ووحدة مباحث أكتوبر، تحت قيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، وبدأت القوات في فحص الكاميرات وتمكنت من تحديد هوية المتهم، وتبين انه مسجل خطر.

10 آلاف جنيه

وبعد ذلك تم استئذان النيابة العامة، وانطلقت قوة إلى محل إقامة المتهم، والقى ضبطه، واعترف انه كان بصحبة المجني عليها حماة تامر حسني، في إحدى الكافيهات وادعى بأنه رجل أعمال اماراتي، وقام بمغافلتها وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ 10 آلاف جنيه، وفرا هاربا، وتمت إحالة المتهم للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.