تشييع جنازة والدة المستشار علاء فؤاد من مسجد المشير عصرًا

/636620/تشييع-جنازة-والدة-المستشار-علاء-فؤاد-من-مسجد-المشير-عصرا

يشيع عصر اليوم، جثمان والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

دوت الخليج يرصد موعد تشييع جنازة والدة وزير شئون المجالس النيابية وكان قد أعلن خبر وفاة السيدة والدة معالي المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلسي النواب والشيوخ صباح اليوم اللإثنين المزوافق 21\6\2021. اللجان النوعية اللجان النوعية بمجلس النواب، تستأنف اليوم الاثنين عقد اجماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب،كما تستكمل اللجنة عقد اجتماعها لمناقشة موضوعات طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري،بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات،” ابيلامصر “لسداد ديون تتجاوز 30مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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