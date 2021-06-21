وفاة والدة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلسى النواب والشيوخ

جدة - نرمين السيد - توفت اليوم الإثنين والدة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلسى النواب والشيوخ.



جدة - نرمين السيد - توفت اليوم الإثنين والدة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلسى النواب والشيوخ. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

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