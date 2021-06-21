صور.. وزيرة البيئة تتابع تنفيذ منظومة المخلفات الطبية

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، خلال زيارتها لكلية الطب - جامعة القاهرة تسليم مستشفى النساء والتوليد التابعة لمستشفيات كلية الطب - جامعة القاهرة مجموعة من المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية بالمستشفى.





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