صور.. «استئناف القاهرة» تكرم المستشار أحمد عبده عطية لانتهاء فترة رئاسته

جدة - نرمين السيد - أقام العاملين بمحكمة استئناف القاهرة حفل تكريم للمستشار أحمد عبده عطية الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمحكمة ولبلوغه سن التقاعد والتى استمرت لمدة عام تقديرا للمجهود الكبير الذى بذله للارتقاء بسير العمل وتطوير آلياته ليواكب العصر وحرصه الشديد على الاهتمام بالعاملين وتحسين أحوالهم وتوفير كل سبل الراحه لهم ليتمكنوا من أداء مهامهم متمنيين له التوفيق والسعادة فى حياته العملية القادمة.





وقدم العاملين بمحكمة استئناف القاهرة درعا للمستشار أحمد عبده عطيه الاودن تعبيرا عن الامتنان والتقدير لمجهوداته واسهاماته المتميزة خلال فترة رئاسته.

وتوجه عوده ربيع أمين عام محكمة استئناف القاهرة بخالص الشكر إلى المستشار أحمد عبده عطية الاودن على ما قدمه من عمل مخلص ودؤوب خلال فترة رئاسته للمحكمة، مؤكدا أن ما زرعه من أخلاقيات سيبقى أثرها لدى الجميع، وأن ما استفاده العاملين فى المحكمة من علمه وخبراته لا يقدر بثمن، وأن جميع العاملين فى المحكمة كانوا حريصين على تنظيم هذا التكريم لأن هذه اللفتة هى أقل ما يمكن أن يقدم تعبيرا عن الشكر والعرفان له.



وقالت راوية أمين عام مساعد الشؤون المالية خلال الاحتفال: "نتوجه بالشكر إلى المستشار أحمد عبده عطية الاودن على ثقته فى النساء العاملين بالمحكمة ودعمه المستمر لنا خلال فترة توليه رئاسة المحكمة وتشجيعه وتحفيزه واصداره للعديد من الترقيات ووضعنا فى مواقع متميزه وإصراره على قدرتنا على تنفيذ التكليفات المطلوب منا وهو ما أمر مقدر لدينا ونشكره عليه ونتشرف بأننا عملنا طوال الفترة الماضية تحت إشرافه وبتوجيهاته وان ذكراه ستظل محفورة فى ذاكرتنا بكل التقدير والاحترام".

وقال سعيد شليح أمين عام مساعد الإدارة الجنائية إن المستشار أحمد عبده عطية الاودن قدم إسهامات كبيرة ملموسة على أرض الواقع شهد بها كل المتعاملون بشكل مباشر وغير مباشر مع المحكمة من خلال رؤيته المستقبليه التى انعكست على التطوير الكبير الذى شهدته الإدارة الجنائية بشكل خاص من استخدام أحدث التكنولوجيا للتعامل مع القضايا التى تستقبلها المحكمة من الجهات القضائية المختصة والتى سهلت على المتعاملين سرعة إنهاء الإجراءات والطلبات وهو أمر لم يعهد فى السابق وجعل هناك سرعة فى وتيرة إنجاز الأعمال وهو يعكس إرادة حقيقة ورؤية تم إنجاز من خلال فكر علمى مخطط له وأن المحكمة والعاملين بها ستظل شاكرة لهذا الحجم الكبير من العطاء الذى اكسبنا احترام الجميع فى المنظومة القضائية وخارجها.



وقال محمد فخرى رئيس قسم المكافأة نيابة عن زملائه فى المحكمة خلال حفلة التكريم والوداع للقاضى الجليل: "إننا إذ نقدر جهودكم الطيبة فى خدمة القضاء المصرى ولا ننسى أن نشكر جهودكم الطيبة أيضا فى إفادة العاملين بالمحكمة من خلال إتاحة فرصة التدريب والإسهام فى تحسين قدراتنا والاهتمام بسبل راحتنا والعمل على حل مشكلاتنا وهو أمر نبيل لا يمكن أن نتغافل عنه وهو أمر سيظل ذكرى جميله لدينا فقد كنت اب لكل العاملين بالمحكمة وعاملتنا بما يليق بقيمتك وقدرك وساندتنا فى كل المواقف وانتصرت لنا دائما".

كما قدم العاملين بمحكمة استئناف القاهرة هدايا تذكارية لرئيس المحكمة وسط حالة من السعادة ممزوجة بالحزن لفراق رئيسهم وحرص العاملين على تقديم ميداليات كهدية رمزية لأعضاء المكتب الفنى برئاسة المستشار إبراهيم الصياد تقديرا لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية

وتم تكريم المستشار أحمد عبده عطية الاودن بحضور المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفنى والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة، المستشارين أعضاء المكتب الفنى والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة والعاملين بالمحكمة.