صور.. محافظ القليوبية وشباب البرنامج الرئاسى يتابعون تطوير شارع أحمد عرابى

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وبدأ محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية بحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أى معوقات ميدانيا لموقع الإزالة، حتى لا تتسبب فى أى تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة فى المشروع القومى لتوسعات الطريق الدائرى.
كما تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على بحى غرب شبرا الخيمة والتى تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه قريبا إذ وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمبانى الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر فى أقرب وقت ممكن.
وتابع المحافظ أعمال النظافة بشارع بهتيم إسكو أمام مجمع المدارس، إذ وجه المحافظ برفع الأتربة والتراكمات من على جانبى الطريق كما تم إزالة الجراجات العشوائية وإزالة الإشغالات بالشارع،كما وجه الهجان بإدراج الشارع بالخطة الاستثمارية ورصفه وتطويره.
وجاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافط واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة وأحمد عصام، والمهندس محمد عبد العظيم من شباب البرنامج الرئاسى الذين يتدربان على العمل العام والميدانى بالقليوبية.
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