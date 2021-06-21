المستشار محمد رفعت رئيسا لـ استئناف القاهرة خلفا لـ الأودن من أول يوليو

جدة - نرمين السيد - يتسلم المستشار محمد رفعت، رئاسة محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار عبده الأودن، لبلوغه سن التقاعد 70 عاما وشغل المستشار محمد رفعت رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية خلال الفترة الماضية.





يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حدد طريقة تعيين رؤساء المحاكم، حيث يعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال. يذكر أن "رفعت" بدأ حياته بالعمل فى النيابة العامة، بداية من نيابات أسيوط ثم نيابة طلخا ثم نيابات الإسماعيلية، ثم العمل كقاضٍ بالمنصورة وبنها ثم شبين الكوم ثم مستشارا بمحكمة جنايات بنها، وحصل أثناء عمله مستشارا بمحكمة بنها على درجة الدكتوراه فى القانون الدولى، ثم رئيسا للمكتب الفنى للمحاكم الاقتصاية بمحاكم استئناف المنصورة.

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