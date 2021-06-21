ديسمبر المقبل.. مصر تستضيف المؤتمر العام للإيسيسكو

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، أمس الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا لاستضافة مصر الدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).





جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة عبدالبارى أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وأعضاء اللجنة، بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أكد عبدالغفار، خلال الاجتماع، الدور المهم الذى تقوم به منظمة (الإيسيسكو) فى مجالات التربية والعلوم والثقافة فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة دعم التعاون المشترك بين مصر والمنظمة فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا والعلوم والابتكار.

وأعرب عن تقدير مصر حكومةً وشعبًا لدور الإيسيسكو الرائد فى نشر السلام والمعرفة، ودعم جهود التنمية فى العالم الإسلامى، داعيًا إلى الحفاظ على دور المنظمة الخلاق فى تحقيق السلام والتنمية البشرية، متمنيًا نجاح المؤتمر العام للإيسيسكو المقرر أن يُعقد فى ديسمبر 2021 من خلال المناقشات والحوارت التى تخدم عمل المنظمة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المقترحة التى تُقام على هامش المؤتمر العام، وتشمل: (عام الإيسيسكو للمرأة بمشاركة سيدة مصر الأولى، برنامج الإيسيسكو للمهنين الشباب، القمة الأولى والثانية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمنظمة التعاون الإسلامى، المنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح فى الدول العربية)، فضلاً عن مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجيستية المرتبطة بالمؤتمر، وكذلك المنظمات والجهات والوزارات الوطنية المقترح مشاركتها فى فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى تنظيم معرض يُعبر عن اهتمامات منظمة الإيسيسكو فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

كما ناقش الاجتماع مُقترحات البرنامج العلمى الذى سيُقام على هامش المؤتمر العام، وتشمل: تدويل التعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، ووظائف المستقبل، والبحث العلمى والصناعة، وحاضنات الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى.

من جانبه، أعرب الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، عن شكره وتقديره لمصر لاستضافة الدورة 14 للمؤتمر العام للمنظمة، وكذلك اجتماع المجلس التنفيذى، والاهتمام الكبير الذى توليه اللجنة الوطنية ممثلة فى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لإنجاح هذا الحدث الهام، منوهًا إلى ضرورة أن تشمل الأنشطة المصاحبة للمؤتمر العام والمجلس التنفيذى مجالات التربية والثقافة والتعليم والعلوم والآثار والسلام، للاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى هذه المجالات.

وأكد المدير العام للإيسيسكو حرص المنظمة على مواصلة التعاون مع مصر، خصوصًا فى البرامج والأنشطة الخاصة بعام الإيسيسكو للمرأة 2021، والذى شرفته السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، بكلمة ملهمة فى رسالتها المصورة، التى وجهتها خلال حفل إطلاقه، وأوضحت فيها الدور الكبير للمرأة المصرية على مر العصور فى بناء هذه الحضارة العريقة، وما تتمتع به المرأة فى مصر حاليا من حقوق اكتسبتها بفضل إرادة سياسية واعية بأهمية دورها.

من جانبها، استعرضت الدكتورة غادة عبدالبارى نشأة ورؤية منظمة الإيسيسكو، مشيرة إلى أن منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" تهدف إلى تعزيز التعاون والتشجيع على تعميق العلاقات بين الدول الأعضاء فى مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، وتدعيم التفاهم بين الشعوب والمساهمة فى إقرار السلم والأمن فى العالم، والتعريف بالصورة الصحيحة عن الإسلام والثقافة الإسلامية وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، والعمل على نشر قيم ثقافة العدل والسلام ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان، ودعم مظاهر التنوع الثقافى، وتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الاهتمام المشترك، والاهتمام بالثقافة الإسلامية وإبراز خصائصها ومعالمها.

يذكر أن اللجنة تضم الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الإستراتيجى، والدكتورة ريم دربالة المستشار الفنى لمجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.