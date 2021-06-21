القوى العاملة : تعيين 549 شاباً منهم 19 من ذوى...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 549 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 13 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 565 شاباً منهم 5 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلاً عن إستخراج 509 شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 56 شكوى ، تم تسوية شكوي، وحفظ 13 منها ، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 39 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 6 آلاف جنيه لعاملين منحة زواج ، و 8 منح مولود بمبلغ 16 ألف جنيه ، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، و12 ألف جنيه منح وفاة لأحد الأقارب لـ 6 عمال ، و صرف 15 ألف جنيه للرعاية الصحية لـ 3 عمال ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 59 ألف جنيه لـ 20 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 413 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 42 محضراً عمالياً ، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 72 عامل، فضلاً عن التفتيش على 133 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 48 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن عقد 5 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل لـ 56 عامل ، ومتابعة 150 منشأة لضمان تطبيقها كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

أما في مجال التدريب المهني ، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور ، وتم تنفيذ دورة تدريبية جديدة بها لـ 10 متدربات ، كما تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين على مهن صيانة المحمول والدش ، والخياطة والتفصيل لـ 21 متدرباً بالمديرية.