هيئة الرعاية الصحية تشارك في مؤتمر الصحة العربي بدبي

يصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، اليوم الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى من هيئة الرعاية الصحية، إلى إمارة دبي، للمشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab Health 2021)، والذي ينعقد بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام)، في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يونيو 2021.

ويضم الوفد كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة المشروعات الهندسية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر (الصحة العربي)، تأتي في إطار استضافة الحدث صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى جمع مجموعة واسعة من المتخصصين في الرعاية الصحية ومصنعي الرعاية الصحية تحت سقف واحد، لتسليط الضوء على أحدث التحولات والإنجازات في مجال الرعاية الصحية الذي سيساعد في بناء مجتمع أقوى.

وأضافت الهيئة، أنه خلال المشاركة في (آراب هيلث 2021)، تعتزم استعراض التجربة المصرية الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة وفي تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وفقًا لأهداف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى جانب استعراض إنجازات الهيئة وما حققته من ريادة خلال العامين الماضيين، في نوعية الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة التي تم توفيرها للمتعاملين بأحدث التقنيات العالمية، والخدمات المتكاملة الطبية والسياحية لبرنامج (نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية، وكذلك استعراض تجربتها وخدماتها المتطورة في التمكين الرقمي والحلول التقنية والتطبيقات الإلكترونية في توفير خدمات الرعاية الصحية الآمنة وآثارها الإيجابية في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر.

وتابعت الهيئة، أنه من المقرر أيضًا عقد لقاءات مع عدد من رؤساء هيئات الصحة في المجموعة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيارة عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي للخدمات الصحية والحلول التكنولوجية الصحية، وكذلك زيارة عدد من الشركات الناشئة التي تقدم حلول ذكية في التعامل مع الأزمات والكوارث والجوائح الطبية، مثل جائحة كورونا "كوفيد19".

واستكملت الهيئة، أنه خلال مشاركتها في (آراب هيلث 2021)، سيتم عمل زيارات ميدانية للعديد من المدن الطبية المتطورة في دبي والمجمعات الطبية المتكاملة، إلى جانب زيارة مركز الذكاء الاصطناعي وبحث سبل التعاون المشترك بما يسهم في دعم جهود الهيئة لاستكمال رقمنة الخدمات الصحية، ومواجهة التحديات في القطاع الصحي ومتطلباته، وفق حلول رقمية تثري جودة الحياة، وخطة الهيئة في أن تحقق مركزًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، عن طريق الاستفادة منه في تقييم جودة أداء الخدمات الطبية، والتحليلات التنبؤية للمؤشرات الصحية بالمحافظات، وكذلك وضع خطط مستقبلية من أجل التنمية الشاملة المستدامة للقطاع الصحي في الدولة بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أن المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر (الصحة العربي) لهذا العام 2021، هو إعلان عن عملاق جديد في مجال الرعاية الصحية في المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة، ويعزز من مكانة الهيئة وسط المراكز العالمية المرموقة في المجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية الرائدة، كما يسهم في دعم توظيف إمكانات الهيئة التكنولوجية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية واستدامتها بأعلى معايير الجودة العالمية، حيث ولا يزال (آراب هيلث) قلب الرعاية الصحية وأكبر ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن معرض ومؤتمر (آراب هيلث)، هو الأول في المنطقة العربية، يحضره بانتظام صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، ويجذب سنويًا آلاف الزوار، ليس فقط من دول المنطقة العربية ولكن أيضًا من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ويشتهر بعرض أحدث التجهيزات والابتكارات التقنية في عالم الرعاية الصحية، وتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر للتوصل إلى أفضل الممارسات الدولية، وكذلك عرض أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين نتائج المرضى والممارسات الطبية في منطقة الشرق الأوسط.