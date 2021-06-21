/636621/رئيس-النواب--ينعي-والدة-المستشار-علاء-الدين-فؤاد

نعي المستشار الدكتور حنفي الجبالي،رئيس مجلس النواب، والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، التي وافتها المنية اليوم الإثنين.

دوت الخليج يرصد نعي رئيس مجلس النواب والدة المستشار علاء فؤاد

وقال النائب المستشار الدكتور حنفي الجبالي ،رئيس مجلس النواب، فى برقية التعزية :” اتقدم بخالص التعازي للسيد المستشار علاء الدين فؤاد ،وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدة سيادته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته وأن يلهم اهلهها وذويهات الصبر والسلوان.

كما ستشيع الجنازة عصر اليوم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.