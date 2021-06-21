تفاصيل محاكمة فنان شهير بسبب 300 ألف جنيه بالقاهرة

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تواصل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، اليوم الاثنين 20 يونيو 2021، جلسات محاكمة الفنان «أحمد أ»، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة الفنان أحمد أدم في تهمة التهرب من دفع 300 ألف جنيه

وكشفت عريضة القضية تهرب الفنان أحمد أدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج " أدم شو" خلال فترة سنة 2013، وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

محامي بالنقض

ومن جانبة قال المحامى بالنقض هاني مصطفى، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف أيضًا «مصطفى»، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

تامر حسنى

وفي سياق أخر اليوم تابعت الجهات المختصة التحقيقات في واقعة النصب وسرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين 20 يونيو 2021.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث بمديرية أمن الجيزة، عن أن المتهم مسجل خطر ادعى انه رجل أعمال إماراتي، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي 10000جنيه من حماة المطرب تامر حسني، أثناءجلوسهما فى مول شهربأكتوبر في محافظة الجيزة.

مصادر مطلعة

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن الأجهزة الأمنية كشفت عن تفاصيل الواقعة خلال 24 ساعة ونجحت في تحديد هوية المتهم، والقى القبض عليه، وتمت إحالته للنيابة العامة، واعترف المتهم أمام النيابة العامة بسرقة حماة تامر حسني، وأمرت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، انه بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لقسم شرطة أول أكتوبر، من حماة تامر حسني، بتعرضها للسرقة والنصب أثناء جلوسها مع شخص بمنطقة مول العرب، وأكدت ادعاءه أنه رجل أعمال إماراتي.