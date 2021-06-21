الفيفا تطالب الزمالك بربع مليار جنيه..تفاصيل

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أعلن طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، وعضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، عن جميع المطالبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث وصلت قيمتها إلى ما يقارب الـ 17 مليون دولار.

تصريحات المدير المالي لنادي الزمالك

وأوضح جبريل خلال تصريحات متلفزة " نحن تسلمنا إداراة النادي في وقت صعب للغاية، أرقام المديونات اللي على نادي الزمالك تخض، والاتحاد الدولي لكرة القدم طالب مننا ما يقارب الـ 17 مليون دولار، ودا رقم كبير جدا".

وأضاف" لم يكن في خزينة النادي ما يكفي مصاريف يوم ونصف، الاندية الكبرى مثل نادي الزمالك متوسط مصاريفها اليومي ما يقارب الـ 2 مليون جنيه".

وتابع" مطالبات الاتحاد الدولي بلغت ما يقارب الـ 17 مليون دولار، يعني نادي الزمالك عليه مديونات للاتحاد الدولي بس بما يقارب الربع مليار جنيه، ودا رقم اتخضينا منه".

وأكمل" الـ 17 مليون دولار اللي طالبهم الاتحاد الدولي، في منهم متطلبات جديدة، وبعضها متداول والآخر صدر عليه حكم نهائي".

وأضاف " نحن كمجلس إداراة مكلف بإدارة نادي الزمالك، قمنا بتكليف عمرو أدهم وحسين السيد مع نصر عزام المحامي المصري وآخر أجنبي بمتابعة الملف كاملا". واختتم " نحن نتابع الأمر بشكل يومي وقمنا بالتفاوض مع البعض وفي طريقها للنجاح".

محمود حمدي الونش يفضل البقاء في الزمالك

الجدير بالذكر أن أحمد يحيى وكيل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، أن اللاعب تلقى عرضين للاحتراف خارج مصر في الموسم المقبل، لكن الونش فضل ان يكمل مسيرته داخل جدرانت القلعة البيضاء، وقرر البقاء داخل الزمالك، وأوضح يحيى خلال تصريحات متلفزة أن العروض المقدمة للاعب بمبالغ مالية كبيرة جدا، وأن الفروق المادية للعروض المقدمة للاعب مقارانة بالمبلغ المقدم من قبل نادي الزمالك كبيره جدا، إلا ان اللاعب يفضل البقاء في الزمالك.

وقال يحيى وكيل اللاعب خلال تصريحات متلفزة: "إدارة الزمالك تواصلت معي من أجل التجديد لمحمود حمدي الونش منذ فترة قصيرة جدا، وأن الأمر لم يستغرق وقت طويل بل وقع اللاعب من أول جلسة".

وأضاف: " الونش كان لديه عرضين، والإثنين من خارج مصر، منهم عرض من إحدى الإندية السعودية، لكن رئيس مجلس اداراة اللجنة المكلفة بإداراة نادي الزمالك تواصل معنا وطلب عقد جلسة من اجل التفاوض في تجديد عقد اللاعب، وأن الونش قد أبدى موافقته للتجديد".