أحمد مناع ينعي والدة المستشار علاء فؤاد

نعي المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، التي وافتها المنيه اليوم الإثنين.

وقال المستشار احمد مناع :” اتقدم بخالص التعازي للسيد المستشار علاء الدين فؤاد ،وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدة سيادته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته وأن يلهم اهلهها وذويهات الصبر والسلوان. وستشيع الجنازة عصر اليوم الإثنين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس . كما نعي المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والدة المستشار علاء الدين فؤاد.

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