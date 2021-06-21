/636626/أحمد-سعد-يطرح-البرومو-الدعائي-لكليب-الملوك

أطلق الفنان والمطرب أحمد سعد البرومو الترويجي الأول لأغنيته الجديدة «الملوك»، مُثيرًا حالة من التشويق بين جمهوره، حيث علق الكثير من المواطنين مؤكدين انتظارهم لنزول الألبوم.

دوت الخليج يستعرض البرومو الترويجي لكليب «الملوك» للمطرب أحمد سعد، فضلًا عن آخر أعماله الفنية.

أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة «الملوك»

طرح سعد البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، والذي تصدره مجموعة من الأشخاص الملثمين بغطاء موحد اللون وهو البرتقالي، وعلق سعد عليها قائلًا: "جت الملوك.. قريبًا".

آخر أعمال أحمد سعد الفنية

وعاد النجم أحمد سعد خلال موسم رمضان المنصرم ليُحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويؤكد على موهبته الفنية الكبيرة بغناءه لتتر مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة شقيقه الفنان عمرو سعد والنجم مصطفى شعبان، حيث حازت أغنية «كل يوم» على نسب مشاهدات عالية.

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كما تصدر مشهد إحياءه لزفاف زوجته السابقة النجمة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل موسى تريند تويتر العالمي، وجدد الخلافات بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان أحمد سعد سنة 2003 ألبومه الأول بعنوان "أشكي لمين" وقد تضمّن ثماني أغاني واشتهر منها إضافة لأغنية الألبوم أغنية "حبيبي روحي"، "يوم واثنين" و"عزيز عيني". وفي سنة 2007 وبعد سلسلة من الأغاني المنفردة أصدر أحمد سعد ألبومه الثاني بعنوان "وحشتني عيونك"، وقد تضمن إثنا عشر أغنية اشتهر منها أغاني "جرحونا"، "كفاية كده"، "كل ليلة" وأغنية "علمني الحب". صوّر أحمد سعد أكثر من عشرون أغنية بطريقة الفيديو كليب وقد ساهم ذلك في مزيد من انتشاره خاصة مع تكرار عرضها على القنوات الغنائية المختصة.