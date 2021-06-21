المستشار أحمد سعد الدين ينعي والدة وزير شئون المجالس النيابية

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نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

برقية النعي وقال المستشار احمد سعد الدين في برقية التعزية:" اتقدم بخالص التعازي للسيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية في وفاة المغفور لها والدة سيادته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته وأن يلهم اهلهها وذويهات الصبر والسلوان. وتوفيت صباح اليوم الإثنين والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وتم تحديد موعد تشييع الجنازة عصر اليوم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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