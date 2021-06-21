/636629/رئيس-الشيوخ-ينعى-والدة-وزير-شئون-المجالس-النيابية

ارسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية يشاطره فيها الأحزان في وفاة السيدة الفاضلة والدته داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نعي المستشار بهاء الدين ابو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس والدة الوزير (فؤاد) داعين لها بالرحمة والمغفرة . كما بعث المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري برقية مماثلة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته. وتوفيت صباح اليوم الإثنين والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وتم تحديد موعد تشييع الجنازة عصر اليوم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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