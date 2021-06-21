/636630/انتحرت-بسبب-تأخرها-في-الزواج---النيابة-تأمر-بدفن-جثة-فتاة--في-حلوان

أمرت نيابة حلوان بالقاهرة، دفن جثة فتاة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، وأتضح أنها تخلصت من حياتها بسبب دخولها في اكتئاب لعدم الزواج، وطلبت تحريات ضباط المباحث بشأن الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل لنتحاب فتاة بعد أكتباب بسبب الزواج في حلوان

وكان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بالقاهرة المقدم محم السيسي، بلاغا من المواطنين، يفيد قيام فتاة " 32 سنة"، بشنق نفسها ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها بالقصبة الهوائية.

الأجهزة الأمنية

انتقلت على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبسؤال أسرتها، أكدوا أنها تعاني من حالة نفسية، بسبب تأخرها في الزواج، وأنها غافلتهم ودخلت إلى غرفتها، وقت خلو المنزل وأقدمت على الانتحار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق أخر قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، لكل منهما بتهمة هتك عرض فتاة وابتزازها للحصول على مبالغ مالية.

تفاصيل الحادث

صدرالحكم برئاسة المستشار سلامه سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم حسن الضوى ومدحت سالم محمد ونبيل شكري وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

ترجع تفاصيل أحداث القضية رقم 19300 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 848 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبد «أحمد . ف. م . م» 47 عامًا، ميكانيكي موتسيكلات، مقيم مركز الزقازيق و«محمد . م . ع . ا» 21 عامًا، مقيم غزاله الخيس مركز الزقازيق؛ لأن المتهم الأول اتفق مع الثاني على هتك عرض المجني عليها «أ . س . ا . ع» 29 عامًا، ربة منزل مقيمة بمحافظة الغربية.

واتضح أن المتهم الأول قام باستدراجها وحاول التعدي عليها، فيما قام الثاني بتصويرها لابتزاها ماليا.