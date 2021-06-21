/636632/رئيس-الشيوخ-ينعي-والدة-المستشار-علاء-فؤاد

نعي المستشار عبد الوهاب عبد الزراق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل، والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

دوت الخليج يرصد نعي رئيس الشيوخ والدة المستشار علاء الدين فؤاد

وقال المسشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فى برقية التعزية :” اتقدم بخالص التعازي للسيد المستشار علاء الدين فؤاد ،وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدة سيادته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته وأن يلهم اهلهها وذويهات الصبر والسلوان.

هذا وتوفيت اليوم والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ،كما ستشيع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، عصر اليوم الإثنين