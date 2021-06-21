/636633/فيبي-فوزي-تنعي-والدة-المستشار-علاء-الدين-فؤاد

نعت النائبة فيبي فوزي ،وكيل مجلس الشيوخ، والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، التي وافتها المنية اليوم الإثنين.

دوت الخليج يرصد نعي فيبي فوزي والدة وزير شئون المجالس النيابية

وقالت النائب فيبي فوزي ،وكيل مجلس الشيوخ، فى برقية التعزية :” اتقدم بخالص التعازي للسيد المستشار علاء الدين فؤاد ،وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدة سيادته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته وأن يلهم اهلهها وذويهات الصبر والسلوان.

هذا وتوفيت صباح اليوم الاثنينن والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ،وستشيع الجنازة عصر اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس .

كما نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وفاة والدة المستشار علاء الدين فؤاد

كما نعي المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والدة المستشار علاء الدين فؤاد.

ونعي المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس الشيوخ المستشار علاء الدين فؤاد