/636635/أبرز-محاكمات-اليوم--أحداث-عنف-السلام-ولجنتي-العمليات-والتأمين

تشهد اليوم الإثنين محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها الحكم على متهم «بلجنتي العمليات والتأمين والحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف السلام».

دوت الخليج ، تفاصيل محاكم القاهرة والجيزة

أحداث عنف السلام

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد نور عساف، والمحكوم عليه غيابيًا لاتهامه بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان، وبسام عنتر، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.

العمليات والتأمين

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة،حكمها سكرتير بمكتب محاماة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة باسم "لجنتي العمليات والتأمين".

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان، ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

كما اتهمت النيابة العامة المتهم مصطفى حسن محمد بالانضمام لعناصر إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض اسقاط الدولة والاخلال بالنظام العام.

واتهمت النيابة للمتهمين ، تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقاتوايضا قيام المتهم بحيازة مواد من المفرقعات « كلورات البوتاسيوم، أكاسيد المعادن، مفرقعات الكلورات، البارود الأسود»، قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.