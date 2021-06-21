/636631/الأزمات-تضرب-نجوم-الوسط-الفني-هيدي-كرم-ومحمد-رمضان-في-المقدمة

شهدت الفترة الحالية حالة من الهلع بسبب كثرة الأزمات التى ضربت الوسط الفني، والتى كان بعضها بسبب الجمهور، والآخر تسبب بها زملائهم من الوسط الفني، فضلًا عن بعض الطعانات من قبل أهالي الفنانين والفنانات، الأمر الذي جعل السوشيال ميديا تفزع لأجله، وكان من بين هؤلاء النجوم التي أحلت بهم لعنة الكوارث والأزمات الفنان محمد رمضان، والفنانة هيدي كرم، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والمخرج تميم يونس.

دوت الخليج يكشف آبرز الأزمات التي مر بها الوسط الفني خلال الوقت الحالي والتي انفعلت لها رواد السوشيال ميديا.

هيدي كرم تتعرض للهجوم بسبب فيديو يجمعها بابنها

نشرت الفنانة هيدي كرم عبر حسابها بموقع انستجرام فيديو يجمعها بابنها وهما يمارسان الرياضة معًا وظهرت هيدي في لقطاته وهو يحملها على ظهره، أثار الفيديو غضب متابعيها ليعربوا عنه من خلال تعليقات أساءت لها ولابنها.

وواجهت هيدي كرم هذه الاساءات بمنشور منفصل عن الفيديو قالت فيه: "بجد أنتم ناس مرضى.. الفيديو اللي نزلته مع ابني، التعليقات ومش كلها.. فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه.. لكن فيه بعض الناس مريضة.. انتم مجانين وهبل.. أنتم مضحكين جدًا بجد.. أنتم مقرفين مش أنا.. أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني.. القرف في دماغكم أنتم والغباء والتخلف والمرض في دماغكم أنتم.. ربنا معاكم.. مش عارفة أقولكم إيه".

سميرة عبدالعزيز تُعرض محمد رمضان لأزمة جديدة

صرحت الفنانة سميرة عبدالعزيز أحد العلامات البارزة في الوسط الفني منذ أيام عن تعرضها للإهانة من قبل الفنان محمد رمضان بسبب رفضها أحد أعماله ليكون هذا التصريح نقطة سوداء في مسيرته الفنية، فقالت عبد العزيز: "لقيته بعتلي رسالة بيقولي ياحقيرة ياشحاته، أنا جزمة أمي أحسن منك وأنا باخد 20 مليون جنيه وإنتي أجرك 20 ألف جنيه".

ورد رمضان على تصريحات عبد العزيز من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيرًا أنه ليس له علاقة بالفنانة سميرة عبدالعزيز وأنه ما زعمته في حقه غير صحيح، فقال: "حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الاطلاق، عمري في حياتي ماكلمت حد أكبر مني بالطريقة دي، إني أمامها في أجرها كام وإنها شحاته وإن ضفر أمر برقبتها ده عمره ماحصل"، ولكن أتى هذا الرد بعدما اتخذ كلا من نقابة المهن التمثيلية والبرلمان إجراءات حازمًا بشأن تورط رمضان وافتعاله أزمة جديدة.

أزمة بين ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز بسبب محمد حلاوة

ومن المعروف أن الفنانة ريهام حجاج بدأت تسلك مسلك الفنان محمد رمضان في إيقاعها بالازمات والكوارث حيث صرحت خلال لقائها التليفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي أنها تزوجت من محمد حلاوة، بعد طلاقه من زوجته الأولى الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعام، وعندما تحدثت عنها قالت: "كل الأطراف الآن تزوجوا ولا توجد مشكلات، ومحدش شايف الحرب دى غير جمهور السوشيال ميديا، محبتش أطلع رد وقتها لأن هي مش حاجة غلط أو حاجة مخلة بالآداب، هذه الزيجة تسببت لى في ابتزازات من البعض وزعلت ناس كتير والغريبة إن الناس بتيجي عند الشيء الصح وتستغرب".

لترد عليها ياسمين صبري بدهاء وبأسلوب غير مباشر عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: "تخيل أنا حارقالك دمك من غير ماأعملك حاجة ..مابالك بقى لو عملت".

زوجة تميم يونس تتهمه بالاغتصاب الزوجي

ظهرت ندى عادل طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس من خلال فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد طلاقهما منذ فترة، لتخبر متابعيها حول تعرضها للاغتصاب الزوجي مشيرة الى أنها ظلت لمدة عام كامل لا تستطيع مواجهة زوجها بالأمر وعقب مواجهته قام بالاعتذار لها وطلب منها ضربه حتى تشعر بشعور جيد، هذا الأمر جعل السوشيال ميديا تنفعل خاصة بعدما ألقى مسلسل "لعبة نيوتن" الضوء على هذه القضية وعلم بها الكثير من المشاهدين.

واجه تميم يونس هذا الاتهام بصدر رحب، واعترف بوجود الاغتصاب الزوجي وأنه جريمة لابد أن يعاقب عليها، لكنه رفض التصريح بأي شيء عن هذه التهم لأن من اتهمته كانت زوجته يومًا ما ومن غير الاخلاق التحدث في شيء يخصها.

لا نعلم إلى متى ستظل تلك الأزمات، وهل سيتحول الوسط الفني الذي يعد أهم رمز من رموز الثقافة، لساحة حرب بين النجوم وبعضهم وبين النجوم والجمهور، أم ستسعى النقابة والمسؤولين في إخماد تلك الحروب.