/636636/مدرب-تركيا-هذه-البطولة-لم-تسر-بالشكل-الجيد-بالنسبة-لنا

أكد مدرب منتخب تركيا شينول جونيش، بعد الخسارة الثالثة له في اليورو أمام سويسرا 1-3 أن فريقه شاب وسيلعب أفضل فى المستقبل.

وقال جونيش، "كنا نرغب أن ننهي مرحلة المجموعات بتسجيل أهداف وحصد نقاط، كلفنا الأمر كثيرا، لكن هذا اختبار بالنسبة لنا، نمتلك فريقا شابا وأعلم أنهم سيستطيعون حل المشكلات وسنلعب أفضل في المستقبل. هذه البطولة لم تسر بالشكل الجيد بالنسبة لنا".

وأضاف جونيش، أنه يأسف كثيرا لإقصاء تركيا من البطولة، معترفاً بأنه كان ينتظر اليورو "منذ وقت طويل"، وأنه كان يتمنى أن يسطر "تاريخا جيدا" لمنتخب بلاده في البطولة. وتابع:"الهدف كان أن نقدم كرة القدم الخاصة بنا وأن نتخطى دور المجموعات. بدأنا البطولة بشكل سيء، فقدنا الثقة في نفسنا. المباراة الثانية كانت أكثر سوءا، لكننا بدأنا أمام سويسرا بشكل جيد ومع ذلك كنا نخطيء في تسجيل الأهداف، هم وصلوا وسجلوا". واحتلت تركيا قاع المجموعة الاولى بدون نقاط، بينما تصدرت إيطاليا بتسع نقاط وحلت خلفها ويلز بأربع نقاط، ثم سويسرا بنفس الرصيد مع التأخر بفارق الأهداف.

تشكيل منتخب سويسرا

حارس المرمى: يان سومر

خط الدفاع: نيكو إلفيدي - سيلفان فيدمر - مانويل أكانجي

خط وسط الملعب: ستيفن زوبر - ريمو فرولر - جيردان شاكيري - جرانت شاكا - ريكاردو رودريجيز

خط الهجوم: بريل إمبولو - هاريس سيفيروفيتش .

تشكيل منتخب تركيا

حارس المرمى: أورجان شاكر .

خط الدفاع: زكي شيليك - مريح دميرال - تشالار سوينشو - ميرت مولدور .

خط وسط الملعب: قان آيهان - عرفان قهوجي - هاكان شالهان أوجلو - جنكيرز أوندر - أوزان توفان .

خط الهجوم: براق يلماز .