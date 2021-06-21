/636639/هاني-شاكر-كما-لم-نعرفه-من-قبل-لوك-جديد-مثير

لفت نجم الغناء العربي أنظار جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بشكل مختلف وستايل جديد على الطراز الاوروبي، وجاء ذلك ضمن تحضيراته لاغنيته الجديدة "لو سمحتوا"، والتي سيتم طرحها في شكل فيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي ومن إخراج نضال الشافعي.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن «اللوك» الجديد للفنان هناى شاكر

تفاصيل المظهر الجديد لهاني شاكر

ظهر "شاكر" في البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة بطريقة غير التي اعتاد عليها جمهوره، حيث ظهر وهو جالس على احد المقاعد، مرتدياً جاكيت بني اللون فوق كتفه ومعها القبعة التي يعود مظهرها إلى الزمن القديم وممسك بيديه "بايب"، الامر الذي جعل هذة الاطلالة تتسبب في جدال من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولقى تفاعلاً كبيراً من محبيه الذين اعربوا عن تغير شكله تماماً وكأنه عاد لفترة شبابه.

أول رد لهاني شاكر بعد الجدل الذي اثاره على مواقع التواصل الاجتماعي

ورد هانى شاكر، على تعليقات متابعيه من خلال مداخلة هاتفية له في برنامج " الحكاية" مع الاعلامي عمرو أديب قائلاً :" سمعت أغاني كتير مع تامر حسين وعزيز الشافعي، وفي النهاية وصلت ل 3 اغاني اولهم اغنية "لو سمحتوا" والغنوة هتنزل يوم الأثنين، كما مزح قائلاً:" قلت لتامر حسين وعزيز الشافعي انتوا حطتوني على اول طريق البوظان الفني"، وانهى حديثه: "سعيد برد فعل الجمهور والناس عايزة تتبسط".