فاروق جعفر:لا نعرف متى سيعود فرجاني ساسي إلي القاهرة

/636640/فاروق-جعفرلا-نعرف-متى-سيعود-فرجاني-ساسي-إلي-القاهرة

كشف فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن المراكز التي طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ضم لاعبين يشغلونها للموسم المقبل.

ويرصيد تحيا مصر تصريحات فاروق جعفر:

وقال جعفر عبر أون تايم سبورتس 2: "كارتيرون طلب مراكز معينة ولم يحدد أسماء بعد. المدرب يريد قلب دفاع، وظهير أيمن خبير، ولاعب في وسط الملعب، وصانع ألعاب، ورأس حربة".

وتحدث جعفر كذلك عن موقف لاعب الفريق فرجاني ساسي، الذي لم يعد من تونس بعد انتهاء مهمته مع المنتخب، ويقترب من الدوري القطري حيث قال: "لا أعرف موقف فرجاني ساسي الحالي. اتصلت بوكيل ساسي مهند عون ولم يرد علي وعلى كل من اتصل بي ولا نعرف متى سيعود للقاهرة".

وأكد " قبل مغادرتة إلي تونس تم حصوله علي جزء من مستحقاته كنوع من الأستمرار مع الفريق.

وأكمل "عندما نتحدث عن سقف للرواتب في النادي يحزن اللاعبون من ذلك".

وكشف جعفر "سنبدأ التفاوض لتجديد عقد بنشرقي بعد مباراة مصر للمقاصة، يتبقى في عقده موسم آخر بخلاف الموسم الحالي. لابد من تقريب الأرقام التي يتقاضاها لاعبو الفريق من بعضهم البعض".

وأختتم قائلاً:” هناك جلسة مع أحمد سيد زيزو بعد مباراة مصر المقاصة، واللاعب اكد لنا انه يرغب في الأستمرار ووالدة قال ان يرغب في الأعتزال داخل النادي”.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.

مباريات الزمالك والمقاصة دائماً ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جداً من أحداث تلك المباراة خصوصاً مع ندية بطولة الكأس.

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى احتفل بزفافه، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسي مع الأبيض فى مباراته مع أسوان.