/636643/رغم-تكرار-نشرها-مشاهدة-ضئيلة-لأغنية-القسواني-للفنان-مدحت-صالح

طرح المطرب المصري مدحت صالح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «القسواني» من الألبوم الجديد عبر موقع يوتيوب، والتى حققت نسبة مشاهدة ضئيلة، رغم تكرار نشرها على اليوتيوب.

دوت الخليج يرصد كواليس أغنية «القسواني» للمطرب مدحت صالح، فضلًا عن آخر أعماله.

صناع عمل أغنية القسواني

أغنية «القسواني» من كلمات محمد فتحي، ألحان أحمد البرازيلي، فيديو ومونتاچ أسامة كمال وتعاون فيها العديد من الموسيقين على رأسهم مصطفى نصر ومحمود شاهي، وتم تسجيلها في استوديو مدحت صالح.

وسبق وأن طرح صالح 4 أغاني من الألبوم الذي يضم 14 أغنية وهم أغنية «يتقال» كلمات تامر حسين و ألحان تامر علي، «جمالها حصري» كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور، «وردي» من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي و أغنية «نورتي قلبي» كلمات عمرو المصري وألحان نديم جمال.

كلمات أغنية القسواني

تعد أغنية «القسواني» هي الأغنية الخامسة من الألبوم، وتقول كلماتها: "جبت القساوة من القسواني وهتخلص ابعت أجيب تاني.. و الحب مابقاش مجاني كده للي هب ودب.. الطيبة للبيع معروضة لو ناس حتعمل مخضوضة.. الخضة ليها طاسة موجودة هدية للي يحب.. والزعلان مليون بعد الشر عليه.. يمشي وياخد قوام بسرعة الباب ف إيديه.. بطلت ادادي صباحكو فل جميل ونادي.. و الغلطان اصلا هو انا من الأول.. بس خلاص مافيش معايا زعل هيطول.. ده اللى اتلسع م الشوربة ينفخ ف الزبادي.. الحب مابقاش ماشي سوقه والعشمانين فينا يفوقوا.. واللي يغيب هو وشوقه كده نمنع الازعاج".

أغنية كل كلام الحب بمسلسل هجمة مرتدة

والجدير بالذكر، أن الفنان مدحت صالح قدم أغنية «كل كلام الحب» ضمن أحداث مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عُرض خلال السباق الرمضاني المنصرم، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبري، هاجر الشرنوبي، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله نضال الشافعي، محمد جمعة، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.