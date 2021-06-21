التنمية المحلية: نسعى لخلق آليات لتحقيق الشراكة والمنفعة مع إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأشار شعراوى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية، وهو يركز على ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية التى تتميز بها دول القارة، وخلق قيمة مضافة منها على أرض دول إفريقيا بدلا من تصديرها وإعادتها لشعوبنا بأسعار كبيرة مرة أخرى، لذا يمكننا خلق آليات لتحقيق الشراكة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوى، اليوم الإثنين، مع وفد اتحاد مجالس ومدن الكاميرون- والذى يضم 3 محافظين من المدن الكاميرونية يمثلون أيضا رئاسة اتحاد منتجى الأخشاب بالكاميرون- وذلك عقب مشاركتهم فى فعاليات الدورة الـ 25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة برئاسة أوجستين تامبا رئيس الاتحاد وجريجورى ميوانو عمدة مدينة كومپو وأمين عام الصندوق، وبمشاركة المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومسؤولى الاتحاد.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوفد الكاميرونى المشارك فى اجتماع منظمة المدن الإفريقية، والذى يمثل منتجى الأخشاب، وتنظيم لقاء لبحث آليات التعاون المستقبلية فى مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين فى هذا المجال، إذ تتميز مصر بالريادة فى مجال صناعة الأثاث إقليميا وعالمياً وتحتل الكاميرون ترتيبا متميزا على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم.

وأشار إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها بالقارة فى مختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التنسيق خصوصا فى مجالات المشروعات المشتركة، بما يعود بالنفع على كل الشعوب الإفريقية.

وشدد على الاهتمام الذى يوليه الرئيس السيسى لصناعة الأثاث خاصة مع إنشاء مدينة دمياط للأثاث لتصبح مركزا متكاملا ومتخصصا فى صناعة الأثاث وفق أرقى التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، لتلبية احتياج السوق المحلى، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافى الإفريقى والعربى، لافتا إلى إمكانية دراسة إقامة شراكة فعلية بين مصر والكاميرون فى هذا المجال واستيراد المواد الخام من الأخشاب الكاميرونية وتصدير الأثاث المصرى لفتح شراكات وأسواق جديدة فى دول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى تبادل ونقل الخبرات المصرية فى مجال صناعة الأثاث وتدريب الشباب والكوادر الكاميرونية فى هذا المجال.

من جانبه، وجه وفد اتحاد مجالس ومدن الكاميرون الشكر لوزير التنمية المحلية والدولة المصرية على كرم الضيافة خلال مؤتمر منظمة المدن والحكومات الإفريقية، مؤكدين أن مصر هى الدولة الأم للقارة الإفريقية، وهذا قول مأثور لدى الكاميرونيين تعلموه منذ الصغر.

بدوره، أكد أوجيستين تامبا حرص الاتحاد على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص فى البلدين فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية فى هذا الشأن، خصوصا وأن بلاده ضمن العشر دول فى قطاع الأخشاب عالميا، مشيرا إلى أن بلاده تتميز بالعديد من الموارد الطبيعية، ومنها الخشب والكاكاو خاصة فى مدينة كومبو، ويمكننا خلال الفترة المقبلة وضع الأليات المناسبة لبدء التعاون بما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أن مصر دولة رائدة فى مجال صناعة الأثاث على مستوى العالم، والأثاث المصرى معروف منذ أيام الفراعنة، لافتا إلى الاهتمام والدعم المستمر من القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة، التى توفر حوالى مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل بها حوالى 200 ألف ورشة ومصنع للأثاث.

وقال إن دولة الكاميرون من أكبر المصدرين للأخشاب فى العالم ويمكن فتح مجالات للتعاون بين البلدين بعد دراسة أنواع وخامات الأخشاب الموجودة هناك، لإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة للجانبين وشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة، بما يفيد السوق المحلى الكاميرونى والأسواق المجاورة لها من دول القارة.

وأشار إلى أنه يمكن التواصل خلال الفترة القادمة مع المتخصصين من الجانب الكاميرونى فى مجال الأخشاب بصورة مباشرة؛ لتحديد مجالات التعاون.

أكد عمدة مدينة كومبو الكاميرونية جريجورى ميوانو رغبته فى إيجاد تعاون متعدد الأوجه فى مجال صناعة الأخشاب والأثاث بين مصر والكاميرون وخلق قيمة مضافة لتلك الصناعة فى البلدين، لافتاً إلى تقديم كل الدعم وتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول الأثاث المصرى والاستفادة من الخبرة المصرية والخبراء المصريين وتدريب الشباب الكاميرون فى مجال الأثاث وصناعة الأخشاب.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجانبين خلال الأيام القادمة فيما يخص متطلبات السوق الكاميرونى فى مجال صناعة الأثاث وأنواع وخامات الأخشاب الموجودة وتعريف السوق المصرى بها، تمهيداً لعقد اجتماع، عبر "الفيديو كونفرانس"، لاستكمال التواصل وتحديد آليات وإجراءات التعاون.